Casa singular repleta de criatividade

Aqui podemos observar a varanda que vislumbramos no exterior. Como pode verificar as tiras em madeira deixam penetrar toda a luminosidade natural para dentro do espaço, mantendo a privacidade que se deseja dentro da nossa própria casa.

Este quarto dispõe de uma área vantajosa, com o privilégio de ter uma varanda, para o contacto com o exterior.

Mantiveram sobriedade no revestimento do espaço, pintaram as paredes de cor branca e o chão foi revestido com madeira, tornando o espaço acolhedor e luminoso.