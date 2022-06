Bebendo um copo no bar da cave

Todo homem merece um bar de alguma descrição, e o proprietário deste não deixou de fora nenhum detalhe, quando se trata de conceber o seu bar em casa. Com uma iluminação arrojada, incluindo as luzes do tecto e a nas cornijas do próprio bar e respectivas prateleiras. Para quem pensou que um bar na cave teria um ambiente tenebroso, escuro e malcheiroso, este espaço exemplifica perfeitamente as ideias do ser moderno, e do valor do bem-estar,