Banheiras de hidromassagem ao ar livre

As piscinas são sempre uma óptima opção para desfrutar do calor estival, mas implicam mais investimento e mais espaço. Por outro lado as banheiras de hidromassagem cabem até numa varanda de um apartamento de dimensões generosas. Pequenos oásis de tranquilidade e privacidade para tirar partido de todas as tardes estivais e relaxar no conforto da sua casa.

A Web del Hidromasaje, uma empresa espanhola especialista em banheiras de hidromassagem, foi a autora deste modelo em madeira, com as dimensões certas para o seu terraço, um cantinho do seu jardim ou na sua varanda. Uma versão simples mas com classe e o tamanho ideal para tirar partido sozinho ou a dois. Este modelo dispõe até de uma televisão! Um luxo!