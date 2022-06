Antes e depois: a reabilitação de uma vila na Toscana

Foi com este aspecto que os arquitectos encontraram o edifício que viria a ser o objecto do seu projecto de remodelação. A fabulosa vila, em outros tempos tinha boa aparência e o aspecto que lhe mostramos agora não corresponde na realidade à vida e ao luxo de outros tempos.

As paredes encontram-se agora com as tinhas envelhecidas tanto no exterior como no interior impedindo a mesma de se habitável nas condições mínimas. A fachada apresenta rachas e irregularidades, a húmida é presença assídua. Antigos aumentos e obras ficaram à vista sem qualquer preocupação estética. Também os interiores foram sendo negligenciados até ao ponto de se tornarem inóspitos.

Consegue imaginar no que que se transformou?