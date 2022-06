8 cozinhas com bar fáceis de reproduzir em sua casa

A mesa e as cadeiras de cozinha podem ser usadas de uma forma diferente, criando como que um bar. Numa cozinha pequena é a solução ideal. Mas, pode também adaptá-la a espaços maiores. Basta escolher o sítio certo e comprar uns bancos giros coloridos ou de design. Este balcão com cadeiras pode ser usado para refeições informais, para tomar um aperitivo ou para ter companhia para a conversa enquanto prepara o jantar.

Hoje em dia, há tantos tipos de bancos disponíveis no mercado que não terá dificuldade em encontrar um que lhe agrade e que diga bem com a sua cozinha.

Este tipo de balcão com cadeiras não tem necessariamente de ser na cozinha. Também pode ser numa cave, num terraço, no jardim ou na sala de estar ou de jantar. Tudo depende do espaço e estilo da casa.

Hoje, vamos ver oito exemplos fáceis de pôr em prática. Inspire-se!