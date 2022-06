6 usos diferentes para a estante KALLAX da Ikea

Existem produtos no mercado que são um verdadeiro sucesso de vendas, por serem práticos, bons e baratos. É o caso da estante KALLAX, da Ikea. Inevitavelmente, este móvel está em quase todas as casas, o preço, a praticidade, a versatilidade e a facilidade com que se monta, não deixa margem para dúvidas, para ter uma KALLAX em casa. E ela não vem de outra galáxia, existe numa loja Ikea perto de nós, existe em várias cores: preto; cor da madeira; cor-de-rosa; azul e branco, talvez a cor mais concorrida. Pode tê-la sob diferentes formas, pequena ou alta, estreita ou comprida, e até pode colocar rodas, enfim é como um jogo de legos. O mais divertido é que pode optar por deixar a estante em aberto ou optar por fechar os compartimentos, com portas da mesma cor ou não. Há também a opção de organizá-la com cestos, é só escolher a opção que mais gostar e trocar conforme os seus desejos e vontades.

Quem decide como quer ter a sua estante KALLAX é você mesmo! Hoje, apenas apresentamos alguns exemplos, para que veja a versatilidade da mesma, nas mais diversas divisões de casa: sala de estar; sala de jantar; quarto; quarto de criança; cozinha; casa de banho; hall de entrada, enfim onde há imaginação, há KALLAX!!