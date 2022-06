homify 360º – casa de turismo rural

A recuperação foi cuidadosa mas profunda e agora algumas partes da preservação do exterior contrastam com o conforto e a modernidade do interior de forma mágica.

As Cabanas dos Netinhos estão inseridas no campo, no sopé da montanha e existem trajectos maravilhosos até à serra e ao rio. Localizadas na aldeia de Loureda, a 12 Km de Arcos de Valdevez, as Cabanas dos Netinhos compreendem dois confortáveis bungalows com fomidáveis vistas para o vale do rio Vez e pormenores de decoração, conforto e funcionalidade de grande nível.