8 ideias para um quarto único e cheio de personalidade

É fã da natureza e de espaços libertadores? Então, leve estes temas para o seu quarto. Por que não pintar as paredes numa cor improvável? Neste exemplo, a cor predominante é o azul turquesa que aparece na parede, nas cortinas, nas almofadas e noutros elementos de decoração pequenos. No entanto, o pormenor que chama mais a nossa atenção é o do stencil com pássaros brancos a voar sobre o azul . Uma divisão bonita, fresca e original.