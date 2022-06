6 paredes em pedra falsa, que parecem reais

A parede das escadas pode ganhar outra vida, se a revestir com pedra falsa, é barato, simples e eficaz! Existem diferentes tipos e modelos, cores e feitios, tamanhos e preços. Escolha aquele que mais gostar e que se enquadra dentro do estilo da sua casa. Depois disso, pode decorar o restante ambiente, com algumas plantas e outras decorações giras, para criar um cenário de revista, como fizeram aqui!