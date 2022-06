Que formas existem para revestir uma fachada com pedra?

Tal como referimos, o revestimento das paredes exteriores de casas é uma tendência, seja para recuperar e melhorar a estética de casas velhas, seja para definir o estilo de casas novas, como é o caso da vivenda que mostramos na foto, da autoria do gabinete de arquitetura ’XYZ Arquitectos Associados’, do Porto. A fachada é revestida em pedra calcária manufaturada, combinada com madeira, o que lhe confere um ar moderno e atual, com um toque mediterrânico. A ideia é aplicável a casas com grandes com superfícies planas, de preferência sem telhado, como as que se encontram tantas vezes no sul de Portugal. Mas existem muitas outras ideias, com outras pedras, mais ou menos superfícies cobertas, mais ou menos rústicas… Comece por verificar a envolvência da casa: – a zona é granítica? As casas à volta têm algum tipo de revestimento? É claro que o seu gosto é soberano, mas não convém ter uma casa completamente desenquadrada do meio ambiente, a não ser que o objetivo seja precisamente destacar. E depois estude o estilo da própria casa: – é muito antiga? Já tem alguma pedra que se possa utilizar?