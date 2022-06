Erros que não deve cometer na hora de planear a sua cozinha

Comecemos pelo início: a sua cozinha será apenas para preparar alimentos e cozinhá-los ou quer que tenha um espaço de refeição? A área que temos disponível pode ser um factor que elimine a segunda hipótese. De qualquer maneira, mesmo em cozinhas mais pequenas, é possível termos uma mesa com assentos onde possa fazer refeições sozinho ou com outra pessoa. É importante definirmos o que queremos exactamente da nossa cozinha para que os planos não nos saiam furados no final.