8 belas fotografias de decoração rústica-moderna

Tradição renovada ou decoração rústica depurada. Veremos, neste livro de ideias, ambientes cheios de materiais naturais, como a madeira e a pedra, mas que se afastam da sensação de casa do passado . São espaços modernos, mas com laivos rústicos, em que confluem estéticas de natureza distinta. Encontraremos móveis modernos, linhas rectas e, sobretudo, comodidade e calidez, resultado dos materiais usados nos revestimentos. De realçar o conforto criado pela pedra com os seus tons terra. Aliás, a pedra é um dos elementos mais importantes desta decoração singular.

Vamos ver este projecto.