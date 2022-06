homify 360º – Escola secundária Braamcamp Freire

A intervenção na Escola Secundária Braamcamp Freire, na Pontinha em Lisboa, teve como premissas a reorganização do espaço escolar a partir da articulação dos diferentes sectores funcionais, de modo a garantir condições para o seu funcionamento integrado, promovendo igualmente a sua abertura à comunidade exterior.

O projecto consistiu na reorganização a tipologia de pavilhão existente, num novo e único edifício. Os espaços de permanência e de estudo informal são valorizados, integrando o conceito de “learning street”, fomentando a proximidade entre o aluno e os vários programas educativos e a toda a comunidade escolar.

A escola estrutura-se em torno de uma praça central, cuja relação com os restantes espaços de recreio permite uma adequada integração na topografia do território e na paisagem.

O edifício materializa-se no seu exterior, com betão à vista e betão pré-fabricado, com o objectivo de minimizar custos de possíveis manutenções.