Entre a cidade e a praia está a sua casa de sonho

Foi entre a agitação da cidade de Lisboa e as praias da sua costa oeste que fomos encontrar uma habitação unifamiliar capaz de encher as medidas a qualquer família portuguesa. Tirando partido de uma localização privilegiada, desenhou-se uma casa surpreendentemente moderna, capaz de estabelecer um diálogo harmonioso com a sua envolvente.

O projeto foi desenvolvido por uma equipa liderada pelo arquiteto Pedro Mendes, que iniciou a sua carreira no atelier de Eduardo Souto Moura e alguns anos depois optou por criar o seu próprio escritório. Já distinguida por alguns prémios importantes, a equipa tem-se dedicado a todo o tipo de projetos ligados à arquitetura e urbanismo, destacando-se sempre pelo seu empenho, transversal a todas as fases do processo criativo e construtivo.