Moradia moderna com uma vista deslumbrante!

Ainda na sala de estar é possível termos uma ideia da vista impressionante deste espaço que entra no ambiente através dos grandes vãos envidraçados que se abrem para o exterior.

Esta perspectiva mostra-nos ainda a relação do ambiente exterior com o interior da habitação e de que forma a luz e a paisagem possuem um grande impacto sobre o espaço interior, nomeadamente através dos reflexos sobre os materiais e os tons naturais que contrastam com o betão e com o vidro.