Top 5 e as casas de sonho

É incontestável que as grandes casas e os projectos mais criativos se erguem consumindo um orçamento generoso. Todas as soluções ultramodernas e as estruturas incomuns podem custar muito e nem sempre serem as soluções esteticamente mais apelativas. Assim, aposte nos clássicos como fizeram os arquitectos FingerHaus GmBH. As casas projectadas por este gabinete são sublimes. É sabido que as soluções mais simples são as melhores e é nessa premissa que se apoio este projecto. Inspire-se para criar a sua própria casa. Não se vai, com certeza, arrepender. Veja por si mesmo esta casa óptima para todos os bolsos.