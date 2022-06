12 soluções brilhantes para a lavandaria (que tornarão a sua vida mais fácil)

Uma excelente ideia dos arquitectos de interiores int2architecture para apartamentos e pequenos é a de instalar uma pequena lavandaria muito preenchida e compacta. Este lavandaria com azulejo é um exemplo, sobre as máquinas existe uma placa de madeira que permite dobrar as roupas. Por fim, o espaço vertical tem uma dupla vantagem, permitido armazenar por exemplo toalhas e lençois no armário superior.