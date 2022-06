Uma reabilitação que preserva a memória

Remodelar um apartamento significa geralmente proceder a alterações substanciais na sua forma e funcionalidade. Mas uma remodelação num apartamento histórico Art Déco de Lisboa não pode alhear-se da sua história ou do seu conceito original, tem obrigatoriamente de preservar a sua alma!

Todos os edifícios sofrem com a passagem do tempo, e as modernizações periódicas impõe-se, mas mesmo quando se trata de edifícios sem tanta carga histórica como o que hoje lhe mostramos, é sempre necessário avaliar a ligação emocional dos seus habitantes com as várias áreas da casa e tentar manter o seu caráter.

Este projeto, da autoria do gabinete de arquitetura FMO ARCHITECTURE, conseguiu esse difícil compromisso entre história e modernidade na perfeição, e com certeza deixaria orgulhosos os originais construtores do imóvel. Tratou-se de uma intervenção sensível, delicada, detalhada e nobre que devolveu aos espaços a sua funcionalidade original e lhes incutiu contemporaneidade. Venha comprovar por si próprio!