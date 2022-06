13 deliciosos terraços para partilhar bons momentos com a família

Ter uma casa com todas as comodidades é o objectivo primordial de qualquer proprietário. Normalmente, as pessoas estão atentas às soluções para melhorar cada uma das divisões, tornando-as mais funcionais e apelativas. O jardim, terraço, alpendre ou varanda não são excepção (ou pelo menos não devem ser). Contudo, por se situarem no exterior, tendem a ser negligenciados. Porém, o Verão chega e, com ele, os dias quentes. Nesta altura, acabamos por nos arrepender de não ter prestado mais atenção a esta área da casa tão boa para se passarem agradáveis momentos de lazer com os amigos e a família.

A pensar nisso, mostrar-lhe-emos 13 terraços deslumbrantes para que se inspire a decorar o seu.