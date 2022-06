Esta casa de pedra tem um interior maravilhoso!

A casa que nos preparamos para conhecer tem um estilo minimalista e contemporâneo que faz uso de materiais tradicionais do interior de Portugal e combina-os com uma arquitectura moderna, funcional e, como não podia deixar de ser, bonita. A RM House, projectada pelos arquitectos do gabinete PFS-Arquitetura, foi concebida como uma caixa que tem relação com o passado e com as tradições da sua região, enquanto o interior da casa é apresentado com espaços modernos com uma arquitectura de qualidade, levando em conta até os mais discretos detalhes para alcançar um design deslumbrante.

