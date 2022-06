7 remodelações fantásticas que lhe vão dar óptimas ideias

As remodelações nunca são fáceis. São muitas as possibilidades, pelo que, à partida, importa delinear um objectivo claro de fácil compreensão para nós e para os profissionais (arquitectos, decoradores, entre outros) que nos apoiam. Nesse sentido, há questões que devem ser respondidas, tais como: de que é que eu realmente preciso? A remodelação tem a ver com a chegada de um bebé? Há necessidade de ter mais espaço na sala de estar? É melhor acrescentar uma casa de banho à casa? E assim podia continuar a nossa lista.

Outro aspecto importante diz respeito ao orçamento disponível que, não raras as vezes, é subestimado. Se, com ele, tiver margem para fazer tudo o que quer, tanto melhor. Se, pelo contrário, o orçamento for limitado, também não deve desesperar. Recorrer a um profissional é recorrer a alguém que o vai ajudar a fazer o máximo com o mínimo.

Como a inspiração nunca é demais, trazemos-lhe, neste livro de ideias, sete projectos de remodelações que lhe podem dar algumas ideias.

Aproveite as nossas sugestões, tire notas e ponha mãos à obra!