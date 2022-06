10 micro cozinhas

Tem uma cozinha pequena que tem acesso directo para a sala, mas quer aumentar o espaço sem roubá-lo à outra divisão? Ok, para isto também temos solução! No caso de não ser uma parede com uma importância estrutural para o edifício, derrube-a e faça no lugar dela um pequeno balcão, funcional para ambos os lados. Uma ideia perfeita e que vai dar muito mais iluminação à nova divisão!