Casas de banho estreitas e pequenas

As casas de banho são um elemento essencial nas nossas casas e embora por vezes pareçam ser uma dor de cabeça por terem um tamanho reduzido, na verdade podemos dar a volta a esta questão. Como? Com uma remodelação que tirará todo o partido dela! A ideia é estudar o espaço disponível e descobrir soluções que façam com que a sua casa de banho responda completamente às necessidades do seu dia-a-dia, tornando-se sua aliada a 100%. A boa notícia é que para os nossos leitores essas soluções aparecem sob a forma deste artigo: cada exemplo ajudá-lo-á a ter ideias e a refrescar as pré-existentes. Desta forma, acreditamos que lhe seja mais fácil resolver este problema!