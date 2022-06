Casa familiar com um interior surpreendente!

Por último vemos outro quarto, igualmente simples, com um mobiliário muito semelhante ao do anterior, mas com acessórios de cores mais vibrantes e alegres.

O tapete de fitas típico e de fabrico artesanal acaricia os pés e protege-os do chão frio, e dá mais cor ao espaço, ao mesmo tempo proporciona a robustez necessária à utilização numa casa que vive em comunhão com o exterior… Afinal, areias, pequenas pedras e outros detritos acabam por vir parar ao ambiente doméstico, e nada estraga mais uma decoração do que um tapete esfarrapado.

