Antes e depois: remodelação de um estúdio em Paris

Consegue identificar o espaço depois de ter sofrido uma remodelação bem merecida?

O arquitecto definiu a área de jantar com uma parede revestida a papel de parede de estampado floral . Assim, este papel de parede de estilo contemporâneo contrasta com as linhas modernas e gráficas do mobiliário do estúdio.

Optimizar o espaço foi a principal prioridade deste projecto. Além do ar moderno que se queria havia a necessidade de criar soluções criativas para aproveitar da melhor maneira o espaço. Com este pensamento o arquitecto optou por usar mobiliário modular, exemplo disso é a mesa de madeira que é rebatida da parede de flores sendo possível fechar ou abrir consoante a necessidade do momento. A ideia era ser algo funcional e versátil respondendo por completo ao dever de armazenamento neste reduzido espaço.