Design de varandas!

Estamos na Primavera e é nesta altura que nos apetece passar mais tempo ao ar livre, assim sendo, as propostas seguintes irão mostrar-lhe como é possível conseguir varandas cheias de pinta e funcionais sem gastar muito dinheiro. O estilo e o seu gosto pessoal devem ser tidos em conta, por isso, as nossas ideias vão desde o estilo moderno ao campestre. Atreva-se a mudar e a dar mais valor aos momentos em familia e com amigos. Não é por acaso que se diz que a felicidade está nos pequenos momentos.. Partilhe, viva e seja feliz! As melhores propostas estão na homify!