Ideias para armários em sua casa

As prateleiras dos armários estendem-se através das paredes, enquanto em frente, dois espelhos dão boa conta da nossa aparência visual. Encontramos assim o armário clássico! Tudo existe para ser visto e poderá colocar as camisas e jerseys livremente nos espaços correspondentes. Nesta proposta, a janela foi aberta na parte superior alcançando assim a luz natural e que nos mostrando as cores e suas combinações. No entanto, como a luz é um elemento essencial no vestiário, aqui também foram colocadas lâmpadas no armário e perto da área dos espelhos.