Uma casa tradicional por fora, mas surpreendente por dentro!

Uma vez dentro de casa, descobrimos que com a remodelação se procurou criar um interior interligado onde o espaço e a luz fluem de forma mais natural, sem quebras ou zonas mortas. As entradas para os quartos são espaçosas, sem portas e utiliza tons de branco e creme misturados com cores escuras. O estilo de decoração é uma combinação entre os elementos clássicos como as cadeiras e o sofá que vemos ao fundo da sala, bem como peças mais modernas, como as telas que nos dão as calorosas boas vindas.