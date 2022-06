Uma casa muito moderna e especial

As habitações modernas têm como caracterísitcas, para além de uma arquitectura de linhas simples, muito geométricas o conforto dos seus interiores.

Hoje mostramos-lhe uma habitação muito moderna, com piscina e interiores muito originais. O projecto é da autoria da equipa TRAMA Arquitectos, sediados em Braga e que contem já com vários projectos dentro desta linha explorando as formas, geralmente geometricas, quadrangulares, volumes de cor branca com algum toque especial.

Fundado em 2006, este gabinete pretende a promoção da arquitectura de referência, adequada às novas tendências, materiais e soluções construtivas, permitindo assim criar diferentes conceitos e ideias na concepção de propostas de qualidade, sempre associada à valorização do património construído e do ambiente, incentivando aos nossos clientes uma perspectiva cada vez mais ecológica e ambiental.

Vamos conhecer esta moderna habitação…