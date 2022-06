Magnífica reabilitação de palacete no Porto

Coloridas casas em banda. Este é um magnífico edifício do século XIX, que correspondia ao antigo colégio Lumen, no Porto. Seria uma pena não dar uma nova vida a este espaço tão precioso, com tanto potencial. E para dar uma nova vida a um espaço com tantas qualidades do passado e que resistiram aos tempos, nada melhor que uma reabilitação que respeite o traçado de outros tempos.

Aquele que era o espaço do colégio foi convertido em nove apartamentos. Prepare-se porque este é de facto um projecto muito especial, vai adorar.O projecto é da autoria do gabinete do Porto Ana Coelho Arq. Lda. que desenvolve projectos de arquitectura, reabilitação e design.

Vamos conhecer, vale a pena!

créditos fotográficos: João Morgado