De armazém de sal a magnífico restaurante

Eram 2 antigos armazéns de sal, inseridos num conjunto em vias de classificação como bens imóveis de interesse cultural, na sua origem totalmente em madeira, com telhados de duas águas em telha cerâmica tradicional.

O projeto, manteve os edifícios iguais, no seu exterior, com o seu ripado de madeira caraterístico, propondo as alterações para a sua união como um espaço único, no seu interior.

O objetivo, segundo o GAAPE foi conferir características idênticas aos dois espaços, uniformizando as cores das traves e do forro do teto, o soalho de madeira, os mezaninos e escadas idênticas, criando uma imagem que harmoniza os dois antigos palheiros, num todo em que se lê o diálogo do antigo com o novo