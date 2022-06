O palácio dos tempos modernos

Neste espaço de sala podemos dizer que existem várias unidades espaciais pensadas para utilizações e apropriações ligeiramente diferentes.

Esta zona é como um escritório, em que uma pessoa está sozinha, de forma mais introspectiva a ler o jornal ou até a descansar e a pensar nos planos para o dia.

Um espaço num ponto da sala que recebe muita luz natural e ainda pode beneficiar das vistas. Mas cujo conforto e beleza não são apenas feitos de fatores externos mas potenciados pelos elementos internos escolhidos. Como um tapete amarelo muito confortável, os candeeiros pretos suspensos muito modernos e ainda, uma espreguiçadeira ultra confortável muito conhecida no mundo do design, cujo desenho é atribuído à dupla de designers reconhecidos Charles e Ray Eames. E ainda como não podia deixar de ser a mesinha de apoio, para o jornal ou as leituras do dia…