REPA, a marca portuguesa!

Um bidon com luz no interior dá uma caixa de luz e que maneira original de dar vida a um objecto tão casual e banal. A criatividade não tem limites e a cabeça de Gabriel também não..

Através dos seus parceiros e distribuidores a REPA consegue contar com um leque de materiais, formas e conhecimento que lhes permite juntamente com as competências técnicas do projecto, explorar diversas linguagens criativas de maneira a poder oferecer um serviço original e exclusivo.