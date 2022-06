Uma casa de madeira muito elegante!

A madeira é o material mais sustentável e foi fundamental para a sobrevivência das espécie humana. As construções em madeira possuem alta resistência, durabilidade e qualidades estéticas únicas, podendo, de acordo com o projecto, apresentar um alto nível de acabamento. Para além disso, trata-se de um material imbatível em termos de sustentabilidade pois sendo proveniente de áreas de reflorestação, podemos considerá-lo inesgotável e com um baixo consumo de energia no que à sua produção diz respeito.

No artigo de hoje, apresentamos um projecto da casa em madeira Cedarwood localizada em Cheshire, Inglaterra, e projectada pelo estúdio Nicolas Tye Architects. Apesar das suas características marcadamente rústicas devido ao material em que é construída, o seu design é intemporal e sofisticado. Portanto, não é apenas a localização privilegiada que a torna desejada e especial, mas também a originalidade das suas linhas e das suas qualidades estéticas e ambientais.

Veja mais imagens e detalhes deste projecto que reforça as qualidades estéticas e materiais da madeira, assim como o poder do design para reinventar formas arquitectónicas tradicionais e conciliar o homem com a natureza.