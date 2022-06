Uma casa moderna com um toque rústico

Esta zona, a Liguria, é caracterizada pela sua proximidade com o mar e as montanhas. O que inspirou os profissionais utilizando pedra na fachada e construindo a casa em diferentes níveis unidos por uma escada exterior. O terraço da frente permite ao habitantes desfrutar da vista para este cenário bucólico e ainda sentir a brisa do mar. Um privilégio único. Apesar do uso do material rústico que é a pedra a casa tem uma arquitectura bastante moderna de betão branco e linhas puras.