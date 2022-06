A ovelha negra entre as casas de família

Os nossos especialistas decidiram escolher materiais pouco comuns que tornam o edifício muito mais original. As placas pretas que compõem a fachada da casa combinam perfeitamente com os vários vidros que tornam o interior bem iluminado pela intensa luz natural do sol. Repare, também, no espaço onde os automóveis dos proprietários estão estacionados. Esta garagem é, sem dúvida, uma solução invulgar, mas eficaz.