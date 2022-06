Uma casa mexicana encantadora

O quotidiano e as rotinas podem ser cansativas e esgotantes. Poder sair da agitação e do ritmo frenético das grandes cidades será sempre um luxo e um prazer do qual devemos desfrutar ao máximo. É o caso desta bela casa, localizada em Chapala, Jalisco, construída em 1920. Com o passar dos anos, o terreno onde está localizada a casa foi sendo dividido em várias parcelas, ficando a casa na parte central do mesmo. Em 1997, o projecto de reabilitação e de expansão da propriedade com vista à utilização como casa de férias foi entregue ao estúdio Mikkael Kreis Architects. A execução do projecto durou três anos e no ano 2000 estava pronto a ser utilizado pelos seus proprietários. Venha conhecê-lo!

Todos os móveis das áreas comuns foram desenhados especialmente para este espaço e todas as telas foram pintadas pela proprietária da casa.