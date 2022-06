Casa de madeira moderna e perto da praia

Impossível acreditar que a arquitectura que observamos é uma remodelação, uma reinterpretação de algo antigo, tornado em algo tão moderno e contemporâneo. As superfícies brancas contrastam de forma forte com outras em madeira. Todas as fachadas são compostas por este jogo de planos, de cheios e vazios e por este contraste de cores e materiais. O verde é o cenário de fundo e as plantas escolhidas para o jardim e zona da piscina reduzem-se apenas a rela e a canas e tufos característicos das dunas e a ainda a uma querida oliveira.

Queria-se sempre presente a mais próximo possível, a praia. Assim sendo toda a zona exterior foi coberta a madeira e lembra o deck dos bares de praia e dos passadiços de acesso à mesma. A madeira foi aplicada sem qualquer tipo de tratamento – madeira destratada – e esse ar já desgastado e sem cor consegue transmitir-lhe ainda mais a sensação do poder das condições climatéricas sobre os materiais e a reacção dos mesmos com o passar do tempo.