Deslumbrante casa de 216 m2 num cenário de selva em Tullum, no México

Hoje visitaremos uma casa de campo localizada no meio da serra em Tulum , no México. Conta com todas as comodidades de uma casa no centro da cidade, mas com uma grande diferença, num cenário de selva e uma arquitectura que combina o estilo colonial da península do sudeste do México, com o estilo das ruínas Maias na região e alguns toque de arquitectura contemporânea.

A casa de 216 m2 está rodeada por um jardim de 300 m2, tudo isto numa área total de 2 hectares. Ao seu redor, as árvores atingem uma altura de 17 metros o que torna este jardim em algo absurdamente incrível. O processo de construção e de manutenção também o foi: a construção usou apenas 5% do terreno e foi aplicada o processo de energia solar para 100% das necessidades da habitação.

A água da chuva é aproveitada e tratada para o beneficio do próprio terreno e para regas em alturas sem chuva. Os materiais de construção utilizados são precisamente as pedras e a madeira da região, juntamente com blocos de cimento resistentes à humidade. O projecto foi realizado pelos construtores IURO. A ideia foi criar um espaço rodeado pela natureza, inspirando um diálogo permanente entre interior e exterior, criando a sua própria história a cada dia. Pronto para conhecer?