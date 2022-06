Uma pequena grande casa!

A área social tem uma altura muito generosa e aparece coberta por um tecto a lembrar uma pérgola que consiste em ripas de madeira que se prolongam ao longo de toda a divisão, alongando-a acentuadamente.

No centro, há um bonito pátio – pequeno, mas perfeito – que remata visualmente esta zona da casa. O jardim vertical ao fundo deixa-nos a saber que a superfície, na realidade, não era tão grande como pensávamos, mas é fácil deixarmo-nos levar pelas sensações provocadas por cada textura e cor que a casa nos oferece. Vale ressaltar que as vistas da janelas foram limitadas a determinadas áreas que poderiam ser manipuladas pelo exterior, evitando possíveis paisagens negativas como para as ruas, para o trânsito ou para as casas da frente. Preferiu-se, então, construir de forma a que se pudesse admirar os jardins interiores, mais frescos, privados e acolhedores.

A madeira é a protagonista da área social, aparecendo em cores claras a partir da pérgola no tecto até ao mobiliário da sala de jantar, da cozinha e da sala de estar. As cadeiras, os bancos e o tapete são de diferentes tons cinza o que resulta numa fusão de tons neutros que fazem sobressair o colorido do jardim, ao fundo, onde umas brilhantes cadeiras Acapulco aparecem, rompendo com a sobriedade e estabelecendo sedução e imponência.