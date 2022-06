Casa de banho: Dicas para criar uma casa de banho funcional e cheia de estilo

Se for possível ter uma casa de banho com luz natural é simplesmente perfeito. É um facto que não há luz que se compare à luz que entra pelas janelas, tudo parece mais natural e com mais vida. O exemplo que lhe mostramos é sem dúvida o de um casa de banho privilegiada uma vez que as duas janelas – sendo uma delas até ao chão – deixam entrar uma enorme quantidade de luz. Imaginamos que numa casa de banho deste género o início de manhã será muito mais fácil e a nossa disposição será outra – lavar os dentes com vista para o exterior será com certeza determinante para o resto do nosso dia! Pois bem, se a sua casa de banho é assim naturalmente iluminada, aproveite o facto para usar mobiliário muito simples e minimalista, exactamente como vemos na imagem, deixe que seja a luz a ter lugar de destaque!