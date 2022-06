Uma casa que é muito mais que isso – inesquecível!

Procura um lugar muito especial onde passar férias com a sua família?! Hoje mostramos-lhe um hotel inesquecível, e mesmo que ainda não esteja a pensar nas próximas férias ficará maravilhado. Localizado numa localidade rural, tendo como pano de fundo um lindo cenário pitoresco, este hotel garante a tranquilidade dos seus visitantes.

Nas ilhas Balneares, em Maiorca, lugar escolhido por muitos para umas férias paradisíacas, o hotel Predi Son Jaumell com sua arquitetura tradicional e rústica, marcada pelos muros de pedra, pela estrutura do telhado de madeira aparente e tetos abobadados, feitos de arenito, ganhou ainda mais charme e conforto com o projeto de interiores desenvolvido pelos arquitectos de interiores Maragarotger Interiorism. O projeto de interiores buscou valorizar a luz natural, as texturas naturais dos materiais de acabamento e realçar a sensação de conforto e requinte com o uso de móveis feitos sob medida e tecidos típicos da região.

Confira cada detalhe deste lugar aconchegante…