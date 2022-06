Uma sala para horas de diversão

Este quarto no Museu Nacional da Media, em West Yorkshire, mostra a história e evolução dos jogos de computador mais populares de sempre. O objectivo do projecto é fazer com que os usuários literalmente sintam o jogo. Mas que jogo falamos? O tema escolhido para marcar o espaço não poderia ser outro: Tetris! Um dos jogos mais populares de todos os tempos. Tetris, são blocos empilhados com diferentes alturas e podem ser usados como assentos ou unidades de prateleiras, para exibir diferentes elementos da exposição. E como Tetris tem sobrevivido entre várias gerações, as crianças e os adultos podem desfrutar com tranquilidade!