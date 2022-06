Que candeeiro escolher para a minha sala de estar?

A quantidade de luz que pretende para determinado ambiente dependerá da necessidade momentânea, da sua disposição e vontade… O que é certo é que com uma boa luz obtém-se boas sensações, dentro do nosso lar. Nomeadamente, o conforto, o aconchego, quer para ler um livro, ver um filme, relaxar ou simplesmente para um momento romântico. É claro, que para o descanso a intensidade da luz será menos forte ou agressiva, poderá vir de um candeeiro de mesa ou de chão. Se quiser um ambiente com luz mais intensa, para jantar, trabalhar ou simplesmente porque sim, optará pela luz do candeeiro de teto ou todas as luzes acesas… Mas isso tudo dependerá de si e do momento vivido…