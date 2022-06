E assim conseguirá aumentar a sua sala de jantar

Sabia que as cores claras são mais leves e são ideais para ambientes pequenos? Então se não tinha ideia, ainda bem que vê este conselho, que pode fazer toda a diferença na sua sala de estar. As cores escuras tornam o espaço ainda mais pequeno, com ar pesado e fechado. Com uma paleta cromática clara os raios de sol penetram mais, gerindo mais claridade e amplitude ao local. Vejam como esta pequena sala de jantar irradia luz, não nos sentimos 'presos'. Apenas jogaram com a cor escura no tapete, mas como tudo é claro e apenas uma parte do chão é escura, não pesa nada, pode ser uma solução, se de facto não quer prescindir do escuro.