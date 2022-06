Móveis de casa de banho para além de especiais!

A primeira sugestão que lhe damos é precisamente este delicioso armário embutido na parede. Mas repare: não só está embutido (com todas as vantagens que isso tem), como parece fazer parte integrante da parede, devido à escolha dos materiais constituintes. A pedra trabalhada sobre a pedra em bruto permite que a casa de banho mantenha o seu espírito rústico, ao mesmo tempo que oferece uma área de arrumação considerável. Decorar estas prateleiras com cestos ou caixas cria pequenas gavetas que o ajudarão a organizar melhor todos os objectos que precisa de ter à mão. Um último pormenor: o candeeiro na parte superior do armário, que serve para iluminar melhor aquela zona, que pode escurecer enquanto procura algo nesta zona.