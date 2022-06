Saiba como utilizar o espaço debaixo das suas escadas!

Já reparou na potencialidade que os seus degraus têm, se olharmos para eles noutra perspectiva? Por norma, têm uma altura considerável, suficiente para armazenar objectos na vertical. Uma vez que são linhas rectas… por que não criar uma estante com várias prateleiras, de várias dimensões, para a sua colecção literária? Se tiver filhos pequenos, pode reservar as mais baixas para eles, para que facilmente atinjam os seus livros sem dependerem dos adultos. Com esta variedade de espaços, pode dividir a estante por temas, por exemplo. Quanto maior for a sua escadaria, mais espaço terá para todos os seus livros! No entanto, tenha em atenção a altura das prateleiras, pois pode dificultar o seu acesso. De qualquer maneira, pode sempre aproveitar todo o espaço e quando for preciso chegar a sítios mais altos ou utiliza um escadote para lá chegar… ou sobe a escada e retira por aí!