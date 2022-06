O antes e depois de uma casa com charme rústico

Era uma casa pacata, antiga, com pequenas janelas e muito, muito envelhecida. Uma moradia em Braga que foi completamente transformada num espaço moderno e agradável, com um toque rústico que lhe confere um charme especial. Este projecto demonstra-lhe que os espaços de casas antigas têm imenso potencial para a criação de espaços modernos, com o conforto que procuramos nos tempos que correm e com toda a tecnologia. Um projecto dos arquitectos Judite Barbosa.