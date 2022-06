Um Sonho De Casa Nada Tradicional No Gerês (4 fotos)

Hoje em dia graças ao progresso e desenvolvimento tecnológico, é possível proporcionar ao cliente uma experiência única de visualização 3D da sua habitação mesmo antes desta estar construída. Já não é a primeira vez que lhe mostramos um projecto deste género que realça a importância da multidisciplinaridade na área da Arquitectura. As imagens fantásticas que de seguida irá verificar são de um projecto magnífico para uma habitação unifamiliar no Gerês. A casa foi projectada de acordo com a vontade do cliente e o resultado final foi incrível e está à vista!

A nu.ma é uma empresa de arquitectura e design que opera também na área da modelação e visualização 3D. Neste caso específico a nu.ma criou as imagens tridimensionais baseadas na informação fornecida pela empresa de arquitectura.

Está curioso? Venha descobrir!