Hoje vamos até Cascais descobrir um projecto de sonho que certamente o irá apaixonar! É frequente mostrarmos-lhe projectos de interiores concebidos por arquitectos.

O projecto foi concebido pelos arquitectos de interiores Gavinho Associados e a proposta é a de conceber uma remodelação total de uma penthouse incrível em Cascais, que possa reafirmar o estilo de vida contemporâneo e sofisticado dos seus habitantes.

Uma penthouse geralmente é o apartamento superior de determinado prédio ou edifício. As vantagens desta tipologia traduzem-se de diversas formas nomeadamente pelo facto de estas serem as habitações com uma vista privilegiada!

Venha daí conhecer um projecto magnífico e moderno cheio de surpresas e detalhes que o irão impressionar!